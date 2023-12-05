В пострадавшей от пожара Сосьве построят новую школу

В 2024 году в Сосьве, пострадавшей от весеннего пожара, начнут строить новую школу. Об этом во время "прямой линии с губернатором" заявил глава региона Евгений Куйвашев.

По его словам, в поселке уже имеется деревянная школа, не пострадавшая от пожара, однако той уже порядка 100 лет. Планы на строительство новой были еще в 2021 году, однако тогда власти столкнулись с ошибками в проектной документации. Сегодня же все готово, а работы по возведению нового учебного заведения стартуют в следующем году.

"Школа содержится очень чисто, аккуратно, но, безусловно, требуется строительство новой школы. Мы в 2021 году планировали строить, но там были ошибки в проектной документации. Пришлось переделать проектную документацию но в этом бюджетном году - в 2024 году мы начнем строить эту школу", - заявил Куйвашев.

Напомним, что "прямая линия с губернатором" транслируется в эфире телеканала "Областное телевидение".