05 Декабря 2023
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Фото: Time

Путин и Барби попали в шорт-лист "Человек года" по версии журнала Time

Президент России Владимир Путин попал в шорт-лист "Человек года" по версии американского журнала Time.

Ежегодно издание выбирает персону, группу людей или явление, которое, по мнению жюри, оказало наибольшее влияние на мир за истекший год (не важно – негативное или позитивное). "Человека года" выбирают с 1927 года. В прошлом году "Человеком года" стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".

В шорт-лист попали девять номинантов: голливудские забастовки, китайский лидер Си Цзиньпин, певица Тейлор Свифт, глава компании OpenAI Сэм Альтман (компания создала нейросеть ChatGPT), прокуроры, ведущие дела в отношении Дональда Трампа, кукла Барби, Владимир Путин, король Великобритании Карл III и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Российскому президенту как номинанту издание дало такое определение: "Владимир Путин, занимающий пост президента или премьер-министра России с 1999 года, продолжает вести ***** на Украине уже второй год. Путин столкнулся с кратковременной угрозой своей власти в 2023 году во время восстания "Вагнера", но в конце концов его влияние только усилилось, поскольку группа наемников отступила, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко заключил сделку. (Евгений Пригожин, лидер группы "Вагнер", позже погиб в авиакатастрофе). Путин был признан человеком года по версии Time в 2007 году и неоднократно попадал в список Time100, в том числе в 2022 году.

Теги: владимир путин, барби, номинанты, человек года, time


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