05 Декабря 2023
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Фото: МЧС Югры

У жителей Березово и следователей расходятся данные о погибших в пожаре в "деревяшке"

У жителей Березово и следователей расходятся данные о погибших во время пожара в многоквартирном деревянном жилом доме по ул. Астраханцева, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях жители сообщают о четырех-пяти погибших. Комментарии подписчики оставляют в группе регионального управления Следственного комитета.

"А то, что пять погибших, об этом все молчат", "слышала, что четверо погибших", "пять погибших - две семьи и один мужчина, все из второго подъезда, оттуда и начался пожар. У меня сестра из первого подъезда, проснулась и вызвала пожарных", - пишут интернет-пользователи.

В ведомстве эту информацию пока не подтверждают. В СКР сообщают, что в настоящее время на месте происшествия работает следователь. При появлении дополнительной информации, данные сведения будут опубликованы дополнительно.

О пожаре стало известно 3 декабря. Известно, что в доме проживали 17 человек, в том числе двое детей. Сообщалось, что пострадали три человека - они обратились за помощью медиков, но от госпитализации отказались. О погибших ничего не говорилось. 4 декабря в СКР сообщили о найденном теле женщины. Возбуждено уголовное дело.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в деревянном жилом доме на улице Астраханцева поступило в 08.20. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение первого подъезда с переходом огня на кровлю. В 11.27 открытое горение ликвидировано на площади 400 "квадратов".

На месте пожара работали 25 человек личного состава, 10 единиц техники "Центроспас-Югория". Причина возгорания устанавливается органами дознания.

Теги: Березово, деревянный дом, пожар, погибшие


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