05 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат Вихарев решил проблему нехватки транспорта на Компрессорном

Депутат Алексей Вихарев помог решить проблему общественного транспорта в Компрессорном. Жителям микрорайона из-за нехватки автобусов и неадекватного маршрута приходилось по темноте идти вдоль лесополосы, чтобы добраться до дома.

Об итогах работы по обращениям граждан глава фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга рассказал в своих социальных сетях. Накануне к нему обратилась жительница Компрессорного Светлана, которая и рассказала о проблемах с общественным транспортом. По ее словам, автобус №24 ходил очень редко, а остальные - №46 и №65 просто проезжали мимо транзитов. Из-за этого пассажирам приходилось выходить на Сибирском тракте на остановке "Октябрьская", после чего пешком добираться до улицы Локомобильная вдоль лесополосы и через железнодорожный тоннель. Особенно проблема усугублялась в темное время суток.

Решение, как оказалось, было простым. Нужно было припугнуть рублем ответственные лица, после чего ситуация с автобусами в Компрессорном сразу наладилась.

"После нашего запроса, Комитет по транспорту провел проверку движения указанных маршрутов. Выяснилось, что маршруты обслуживались меньшим количеством транспортных средств, интервал движения на маршрутах нарушался, рейсы выполнялись не в полном объеме. В результате Комитетом были применены штрафные санкции к руководству ЕМУП "Гортранс" и ООО "Форт-Транс". Следим, чтоб нарушения не повторялись", - написал Вихарев.

Он также поблагодарил свою команду: помощников, юристов, волонтеров, которые круглосуточно работают на благо екатеринбуржцев.

Теги: Вихарев, Компрессорный, транспорт, автобус, лесополоса


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