В Госдуме прорабатывают проект амнистии для женщин

В Госдуме прорабатывают проект амнистии для нескольких категорий женщин, отбывающих наказание, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. По его мнению, тема с женской амнистией "не только эмоционально правильная, но и требует криминологических оснований".

Накануне президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по правам человека заявил о необходимости амнистии для некоторых женщин.

По словам Крашенинникова, сейчас идет обсуждение условий, на которых будет проходить амнистия.