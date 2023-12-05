05 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Шесть представителей Сургутского района выиграли гранты губернатора для физических лиц

Шесть представителей Сургутского района выиграли гранты губернатора Югры для физических лиц.

Как сообщил глава района Андрей Трубецкой в своем telegram-канале, половина активистов - из Белого Яра.

"Так наши инициативные жители продолжают привлекать дополнительные средства на реализацию своих проектов. По итогам конкурса "Грант губернатора для физических лиц" жители Сургутского района суммарно выиграли 2,3 млн рублей", - сообщил Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

Так, 246 тысяч рублей получит Лянторская детская школа искусств № 1 и создаст рабочую тетрадь по истории хореографии. Пособие предназначено для 300 учеников школ искусств Сургутского района. Проект представила замдиректора Лянторской ДШИ Татьяна Непочатова.

Пятая Федоровская школа получит 669,4 тысяч рублей на создание студии с современным оборудованием для занятий в области медиа и IT-технологий. 520 тысяч гранта получит белоярский центр детского развития "Умка". Эти средства пойдут на приобретение интерактивной системы "Колибри" для обучения ребят с ментальными нарушениями.

223 тысячи рублей получит ансамбль "Кумушки" на пошив десяти русских народных костюмов и приобретение петличных микрофонов. Коллектив активных пенсионеров выступает в поселке Белый Яр, руководитель проекта – серебряный волонтер Сазида Абрамова. Еще один грант у самодеятельного коллектива "Осенний поцелуй" из Локосово. Почти 421 тысяч рублей будет направлена на сценические костюмы. Проект представителей старшего поколения называется "Душой мы молоды всегда" – хор отметил 30-летний юбилей.

(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

291 тысяч рублей будет направлена на установку цветочных кашпо-шаров и других декоративных фигур в прибрежной зоне Белого Яра. Автор проекта "Цветочный поселок" – учитель начальных классов Белоярской школы №3 Эльза Маннапова.

Отметим, что представители Сургутского района ежегодно становятся призерами и победителями конкурсов грантов различного уровня.

Причем, как физические лица, то есть инициативные жители, общественники, так и некоммерческие организации. Например, в этом году НКО успели заработать на конкурсах 27,9 млн рублей – это гранты губернатора, президента и Грант главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

Теги: грант губернатора, Андрей Трубецкой, инициативные проекты


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