05 Декабря 2023
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Фото: страница Ильи Белостоцкого / vk.com/ilya_belostotsky

Осужденный за педофилию экс-режиссер "Ералаша" уехал в зону СВО

Бывший режиссер "Ералаша" Илья Белостоцкий, осужденный за педофилию, подписал контракт с Минобороны и уехал из колонии на СВО.

В своих соцсетях Белостоцкий объяснил свое решение желанием "смыть позор кровью". "Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно, я пригожусь хотя бы в окопе",— заявил он.

"Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые упекли меня за решетку. И тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи", - написал Белостоцкий на своей странице во "ВКонтакте". Пост появился в начале ноября.

Бывший режиссер "Ералаша" был задержан и помещен в СИЗО в 2020 году. Сообщалось, что в его квартире нашли снимки и видео с обнаженными детьми. При этом изначально родственники заявили, что его исчезновение связано с болезнью.

В июле 2022 года суд признал Белостоцкого виновным в педофилии (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. По версии следствия, жертвой преступления стал малолетний мальчик.

В ноябре 2022 года суд смягчил наказание экс-режиссеру, переквалифицировав обвинение на развратные действия в отношении несовершеннолетних (ч. 2 ст. 135 УК РФ). Срок наказания сократили до 6,5 лет.

Илья Белостоцкий родился в Челябинске в 1973 году. С 2004 года состоит в Гильдии кинорежиссеров России. Известен как режиссер-постановщик некоторых выпусков детского киножурнала "Ералаш" и семи серий сериала "След".

Теги: белостоцкий, ералаш, сво, педофилия


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