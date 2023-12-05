В Сысерти запустили "мусорные пикеты" перед прямой линией с губернатором Куйвашевым

Жители Сысертского района вышли в одиночные пикеты против строительства мусорного полигона аккурат перед "Прямой линией с губернатором Евгением Куйвашевым". Уральцы надеются, что хотя бы так власти услышат мнение народа, которое, по их же заверениям, в местной мэрии старательно игнорируют.

Среди лозунгов на плакатах: "Воздух, лес, вода со мною навсегда. Нет мусорному полигону!", "Сельхозземли фермерам, а не банкирам", "Нет мусорному полигону в Сысертском районе!"

"Прямая линия с губернатором" состоится сегодня в 12.00 и будет транслироваться в эфире телеканала "Областное телевидение".

Напомним, речь идет о строительстве мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг", который планировалось запустить в экологически чистом Сысертском районе рядом с поселком Щелкун. Власти представили местным жителям проект, согласно которому, по их словам, свердловчане даже не заметили бы эко-кластер, если бы его решили построить втихую. Однако, похоже, именно такой план и преследуется: сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Обязательную согласительную процедуру с народом муниципальные власти хотели заменить на общественные обсуждения, которые имеют совсем другой юридический статус. Большинство жителей Сысерти проголосовали против генплана и строительства мусорного полигона.

Местные жители не единственные, кто выступает против строительства. В начале месяца Минсельхоз России посоветовал властям Свердловской области выбрать другое место для экокластера. Вопрос возникает и к самому названию - президент фонда "Зеленый Урал" Никита Соловьев рассказал Накануне.RU, почему красивая картинка, которую рисуют власти уральцам на деле имеет больше темных пятен.