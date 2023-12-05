СМИ: Россия готова начать переговоры с Украиной на территории западной страны

Россия готова начать переговоры с Украиной, в том числе на территории западной страны, передают "Известия" со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник.

Скорее всего, посредником станет страна, не входящая в блок НАТО. По этой причине маловероятно посредничество Будапешта, хотя венгерский премьер-министр Виктор Орбан и занимает проросийскую позицию.

Инсайдер заявил, что готовность к переговорам должны выразить Запад и Украина, за которыми Москва "бегать не собирается".

Переговоры между Москвой и Киевом в начале СВО проходили в Белоруссии и Турции, но позже они сошли на нет. Как заявлял Владимир Путин, со стамбульскими договоренностями "нас обманули", а с минскими - восемь лет "водили за нос".