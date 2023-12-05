05 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Житель Нижнего Тагила спалил 10 дачных участков

Направлено в суд уголовное дело 30-летнего жителя Нижнего Тагила. Мужчину обвиняют в уничтожении или повреждении имущества путем неосторожного обращения с огнем.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 25 апреля этого года, когда в регионе действовал особый противопожарный режим. Тагильчанин на дачном участке своей матери в поселке Висим проводил сварочные работы при монтаже теплицы. От разлета частиц расплавленного металла загорелась сухая растительность и пожар распространился на 10 ближайших участков.

В результате огнем было уничтожено и повреждено имущество (дома, бани и хозяйственные постройки) на этих участках. Ущерб превысил 11,6 млн рублей. Как отметили в прокуратуре, свою вину мужчина признал в полном объеме. Теперь его дело рассмотрит суд.

Напомним, также скоро перед судом предстанет житель Богдановичского района, по вине которого весной произошел крупный лесной пожар.

Теги: суд, участки, Нижний Тагил


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