05 Декабря 2023
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Фото: официальный новостной канал РЖД / t.me/telerzd

Уральцам предложили назвать первый полностью отечественный электропоезд ЭС104

Жителям Среднего Урала предложили выбрать название для нового электропоезда ЭС104, полностью собранного из отечественных компонентов. Производителем является "Синара - транспортные машины" (СТМ), а собираются вагоны специалистами "Уральских локомотивов".

"В этом году на российские железные дороги начались поставки нового электропоезда ЭС104. Предлагаем голосовать", - говорится в сообщении пресс-служба СвЖД. Среди уже предложенных вариантов:

  • Аметист
  • Байкал
  • Ирбис
  • Ласка
  • Уралочка
  • Финист

Свердловчане также могут предложить свой вариант, но стоит поторопиться - голосование продлится до 11 декабря включительно.

Напомним, что электропоезд ЭС104 является аналогом ласточки, однако построен исключительно из отечественных комплектующих. Каждый из пяти вагонов общей вместимостью в 416 мест оснащен USB-разъемами для зарядных устройств и своей независимой терморегуляцией. Всего в 2023 году планировалось поставить на железные пути Урала 12 таких электропоездов.

Теги: название, электропоезд ЭС104, СвЖД, РЖД


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