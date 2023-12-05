Уральцам предложили назвать первый полностью отечественный электропоезд ЭС104

Жителям Среднего Урала предложили выбрать название для нового электропоезда ЭС104, полностью собранного из отечественных компонентов. Производителем является "Синара - транспортные машины" (СТМ), а собираются вагоны специалистами "Уральских локомотивов".

"В этом году на российские железные дороги начались поставки нового электропоезда ЭС104. Предлагаем голосовать", - говорится в сообщении пресс-служба СвЖД. Среди уже предложенных вариантов:

Аметист

Байкал

Ирбис

Ласка

Уралочка

Финист

Свердловчане также могут предложить свой вариант, но стоит поторопиться - голосование продлится до 11 декабря включительно.

Напомним, что электропоезд ЭС104 является аналогом ласточки, однако построен исключительно из отечественных комплектующих. Каждый из пяти вагонов общей вместимостью в 416 мест оснащен USB-разъемами для зарядных устройств и своей независимой терморегуляцией. Всего в 2023 году планировалось поставить на железные пути Урала 12 таких электропоездов.