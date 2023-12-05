На Ямале из-за сильных морозов отменяют автобусные рейсы

На Ямале в связи с сильными морозами начали отменять автобусные рейсы. В частности, временно прекращено движение автобусов по маршруту 13 "Коротчаево-Новый Уренгой", сообщили Накануне.RU в окружном департаменте транспорта.

Также в связи с ухудшением погоды госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее. Автолюбителям рекомендуют не выезжать на загородные трассы. Если от поездки отказаться не получается, то прежде чем отправиться в путь, необходимо проверить техническое состояние автомобиля, взять с собой в дорогу запас топлива, продукты и теплую одежду.

Согласно данным прогноза погоды, в настоящий момент в Новом Уренгое установились сорокаградусные морозы.