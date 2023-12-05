05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области продлен запрет для мигрантов работать водителями такси и автобусов

В Тюменской области до конца 2024 года продлен запрет для мигрантов работать водителями такси и автобусов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Губернатор Александр Моор подписал постановление "Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Тюменской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности".

В документе отмечено, что работодателям запрещено привлекать мигрантов: для перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, для работы в легковом такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, к деятельности автомобильного грузового транспорта и услугам по перевозкам.

Запрет на привлечение иностранных граждан в Тюменской области в сфере перевозки пассажиров устанавливается ежегодно, начиная с 2015 года. Аналогичный запрет действует и в других регионах. Например, в Югре мигрантам запрещено управлять такси и другими видами транспорта, торговать алкоголем и табачными изделиями.

Отметим, что трудовой патент — разрешение на работу, которые обязаны получать иностранцы, въехавшие в Россию в безвизовом порядке и не имеющие разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Теги: мигранты, запрет, водители, патент


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