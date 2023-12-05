Курс евро впервые за месяц превысил 99 рублей

Курс европейской валюты на Московской бирже во вторник, 5 декабря, впервые за почти месяц (с 7 ноября) превысил 99 руб. Ко вчерашнему дню курс вырос на 0,56%. Также растет и курс доллара – больше, чем на 1%: 91,26 руб.

Аналитики отмечают, что сейчас на курс национальной валюты традиционно давит завершение налогового периода, а также традиционные для конца года расходы компаний – это вызывает дополнительный спрос на иностранную валюту.

По-прежнему продолжают действовать ограничения для экспортеров – они обязаны продавать часть валютной выручки внутри страны.