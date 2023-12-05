05 Декабря 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Над Азовским морем и Крымом уничтожены и перехвачены более 40 украинских БПЛА

Российская ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом десятки украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, минувшей ночью средствам ПВО удалось уничтожить 22 дронов противника и перехватить 13 беспилотников.

Кроме того, около 06:00 мск российские военные нейтрализовали еще шесть украинских БПЛА над Азовским морем.

Напомним, в ночь на 24 ноября системы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. 13 БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом. Еще три беспилотника сбили над территорией Волгоградской области.

22 ноября Минобороны сообщало, что в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

Теги: беспилотники, азовское море, крым


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