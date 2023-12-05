Двухлетний ребенок из Екатеринбурга отравился наркотиками родителей

В Екатеринбурге врачи диагностировали двухлетнему ребенку отравление психотропным веществом. Наркотик, вероятно, принадлежит родителям, которые недавно переехали в город. Сейчас маленький пациент находится в реанимации.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, семья переехала в уральскую столицу в октябре и остановилась у знакомой пожилой пары. Вернувшись из магазина, родители заметили, что их ребенок очень вялый. Женщина думала, что сироп поможет сбить температуру, однако это не помогло - губы малолетнего начали синеть. Тогда и была вызвана "скорая помощь".

Врачи заявили, что ребенок отравился психотропным веществом. Тогда отец признался, что они с супругой уже три недели употребляют метадон, который доставали через друзей. Однако, каким образом в организм ребенка попало вещество, которое ни разу не приносилось в квартиру - неизвестно.

По словам пенсионеров, они догадывались, что пара употребляла вещества, однако поднять эту тему стеснялись.