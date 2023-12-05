Екатеринбуржцы назвали самые неудачные подарки на Новый год

Жители Екатеринбурга рассказали о самых неудачных новогодних подарках. Опрос среди горожан провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), худшими новогодними подарками 11% екатеринбуржцев считают предметы одежды. Еще 5% считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства.

Для 4% опрошенных худшим подарком станет плохая новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения. А 16% считают, что самое худшее в Новый год – это остаться вообще без поздравлений.

При этом каждый третий горожанин, по собственному признанию, не получал плохих новогодних подарков.

Напомним, другой опрос показал, что 10% жителей Екатеринбурга продлят свои новогодние каникулы за счет отпусков и отгулов.