Депутат Госдумы попросила СКР и Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана"

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в СК и Роскомнадзор с просьбой провести проверки сериалов "Слово пацана" и "Пищеблок". Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Останиной, сериалы нужно проверить на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, причиняющей вред подрастающему поколению, а также "всему российскому обществу".

Она обратила внимание на убийство 15-летнего школьника в Иркутске. Преступление, по словам депутата, предположительно, связывают с сериалом "Слово пацана".

"В случае если просмотр сериала имел воздействие на преступников и привел к убийству ребенка, прошу дать оценку действиям режиссера сериала Ж. Крыжовникова, лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории", — говорится в документе. Останина попросила проверить в том числе Министерство культуры России, которое выдало разрешение на прокат сериала.

Ранее в соцсетях начала распространяться информация, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. Источник "Коммерсанта" сообщил, что причиной конфликта стал район проживания погибшего, отличающийся от района проживания нападавших. Со слов очевидцев, в начале конфликта на остановке была произнесена фраза, похожая на текст героев из сериала "Слово пацана". В МВД опровергают такую связь: подозреваемый заявил, что сериал не смотрел.

Ранее в Дагестане МВД опровергло связь драки девочек с популярным сериалом. В Сети распространилось мнение, что девушки якобы являются фанатками популярного среди молодежи сериала "Слово пацана".