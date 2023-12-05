Глава Березовского обратится в прокуратуру из-за отключения города от электричества

Прокуратура разберется, почему большую часть Березовского 5 декабря отключат от электроснабжения. Об этом заявил глава городского округа Евгений Писцов. По его словам, администрация не знала о планах энергоснабжающей организации, случайно наткнувшись на объявление в социальных сетях.

"Данные мероприятия не согласовывались с администрацией. Информацию, по факту, "ловим" в соцсетях накануне. Считаю недопустимым проводить подобные мероприятия накануне резкого похолодания! Готовь сани летом! - гласит народная мудрость!" - написал Писцов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что поручил курирующему заместителю провести 5 декабря встречу с энергоснабжающими организациями округа, передать информацию в министерство ЖКХ и в прокуратуру.