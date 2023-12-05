В Екатеринбурге узбеку дали гражданство России после участия в СВО

05 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК Свердловская область В России В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге узбеку дали гражданство России после участия в СВО

Проживающий в Екатеринбурге уроженец Узбекистана получил паспорт гражданина России. Ранее он подписал контракт с Министерством обороны РФ на участие в специальной военной операции.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, во время нахождения на передовой узбек узнал, что у него истек срок действия национального паспорта. Бойцу было предоставлено временное убежище на территории России, а его заявление о приеме в гражданство РФ специалисты рассмотрели в кратчайшие сроки.

Принеся присягу и получив главный документ россиянина, военнослужащий из Екатеринбурга вернулся для дальнейшего прохождения службы в свою воинскую часть.

"Только с мая 2023 года в Свердловской области российское гражданство приобрели 32 человека, прибывшие из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии. Все они также заключили контракты о прохождении военной службы и стали участниками СВО", - отметил полковник Горелых.

Он подчеркнул, что такая работа с людьми из бывших союзных республик осуществляется в соответствии с указом президента РФ №690 от 30.09.2022 года. Обратившиеся имеют возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при заключении контракта о прохождении военной службы. При этом данная категория лиц получает гражданство РФ без оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство. Также гражданство в упрощенном порядке могут приобрести и члены их семей – супруги, дети и родители.

Теги: гражданство, СВО, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети