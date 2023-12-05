В Екатеринбурге узбеку дали гражданство России после участия в СВО

Проживающий в Екатеринбурге уроженец Узбекистана получил паспорт гражданина России. Ранее он подписал контракт с Министерством обороны РФ на участие в специальной военной операции.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, во время нахождения на передовой узбек узнал, что у него истек срок действия национального паспорта. Бойцу было предоставлено временное убежище на территории России, а его заявление о приеме в гражданство РФ специалисты рассмотрели в кратчайшие сроки.

Принеся присягу и получив главный документ россиянина, военнослужащий из Екатеринбурга вернулся для дальнейшего прохождения службы в свою воинскую часть.

"Только с мая 2023 года в Свердловской области российское гражданство приобрели 32 человека, прибывшие из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии. Все они также заключили контракты о прохождении военной службы и стали участниками СВО", - отметил полковник Горелых.

Он подчеркнул, что такая работа с людьми из бывших союзных республик осуществляется в соответствии с указом президента РФ №690 от 30.09.2022 года. Обратившиеся имеют возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при заключении контракта о прохождении военной службы. При этом данная категория лиц получает гражданство РФ без оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство. Также гражданство в упрощенном порядке могут приобрести и члены их семей – супруги, дети и родители.