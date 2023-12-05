05 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Исследование: россиян с зарплатой от 1 млн стало в 1,5 раза больше

В России 24,4 тыс. работников крупных и средних предприятий в текущем году получали зарплату от 1 млн руб. в месяц и более (до вычета подоходного налога).

Как сказано в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата, это на 43% больше, чем в 2021 году. Больше всего работников-миллионеров насчитывается в сфере оптовой и розничной торговли - 4,3 тыс., в обрабатывающей промышленности (3,97 тыс.), в финансах и страховании (3,66 тыс.).

По словам экспертов, главная причина увеличения количества таких сотрудников –– дефицит кадров во многих отраслях экономики. При этом с учетом накопленной за два года потребительской инфляции (20,6%) 1 млн руб. сегодня равноценен по покупательной способности 830 тыс. руб. в 2021 году, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, бедность и неудовлетворенность своим материальным положением толкают российских пенсионеров продолжать работать, вопреки мнению Минфина о том, что работать они не хотят, так как получают вполне приличные пособия.

Теги: исследование, зарплаты


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