СМИ: первоначальный взнос по ипотеке хотят поднять до 30%

В России могут поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке.

Речь идет о пороге в 30%. Такой вариант обсуждается в кабмине, сообщают "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии. В текущем году власти уже повышали порог с 15% до 20%. Однако это не привело к существенному охлаждению рынка ипотечного кредитования, драйвером роста на котором выступают льготные программы.

Не исключено, что в настоящее время идет речь о самой массовой — для покупки жилья в новостройках или строительства дома. По ней по ставке 8% годовых можно получить кредит до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн руб. — в других субъектах.

Быстрый рост ипотечного кредитования, поддерживаемый льготными программами, привел к резкому повышению цен на первичное жилье. По оценкам, с апреля 2020 года, то есть с начала действия таких программ, в среднем квадратный метр в стране подорожал более чем на 80%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство планирует повысить размер первоначального взноса, необходимого для получения льготной ипотеки. Таким образом, кабмин рассчитывает регулировать количество выдаваемых кредитов.