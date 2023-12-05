СМИ: первоначальный взнос по ипотеке хотят поднять до 30%

05 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: первоначальный взнос по ипотеке хотят поднять до 30%

В России могут поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке.

Речь идет о пороге в 30%. Такой вариант обсуждается в кабмине, сообщают "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии. В текущем году власти уже повышали порог с 15% до 20%. Однако это не привело к существенному охлаждению рынка ипотечного кредитования, драйвером роста на котором выступают льготные программы.

Не исключено, что в настоящее время идет речь о самой массовой — для покупки жилья в новостройках или строительства дома. По ней по ставке 8% годовых можно получить кредит до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн руб. — в других субъектах.

Быстрый рост ипотечного кредитования, поддерживаемый льготными программами, привел к резкому повышению цен на первичное жилье. По оценкам, с апреля 2020 года, то есть с начала действия таких программ, в среднем квадратный метр в стране подорожал более чем на 80%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство планирует повысить размер первоначального взноса, необходимого для получения льготной ипотеки. Таким образом, кабмин рассчитывает регулировать количество выдаваемых кредитов.

Теги: ипотека, жилье, недвижимость


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.12.2023 11:09 Мск Первоначальный платеж по льготной ипотеке будет повышен

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети