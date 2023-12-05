СМИ: сотовым операторам могут разрешить повышать цены выше уровня инфляции

Мобильные операторы смогут проиндексировать цены на связь выше уровня инфляции.

Об этом следует из целевого сценария развития, который включен в стратегию отрасли связи до 2035 года. Документ утвержден кабмином. Для реализации данного сценария, операторы должны взять на себя обязательства по развитию связи нового поколения, современных технологий и также по строительству инфраструктуры на новых территориях.

В настоящее время индексация цен на услуги связи не регулируется. До конца 2022 года действовали рекомендации ФАС, регламентирующие повышение тарифов: операторы могли индексировать их не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя службу за две недели, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что сотовые операторы перестанут брать деньги за раздачу интернета.