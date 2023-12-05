05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Законопроект: еще не родившиеся дети погибших на спецоперации получат страховые выплаты

Кабмин России одобрило проект закона, который распространяет выплаты по страховке в случае гибели участника специальной военной операции на еще не родившихся детей.

Если документ будет принят депутатами, вдова погибшего участника СВО сможет получить страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка, спустя несколько дней после его рождения. Как заявил один из авторов инициативы замруководителя думской фракции единороссов Дмитрий Вяткин, законопроект разработан с целью восстановления справедливости в отношении всех детей погибших, в том числе тех, кто еще не родился на момент гибели, сообщают "Известия".

В настоящее время в случае гибели участника спецоперации страховые выплаты в равных долях могут получить супруги, родители, усыновители, дедушки и бабушки, отчим или мачеха, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие в детстве инвалидами, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно в вузе или колледже.

Ранее стало известно, что участники специальной военной операции и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов.

Теги: дети, спецоперация, выплаты


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Ранее 09.11.2023 02:08 Мск Госдума обсудит льготы участникам спецоперации при поступлении в вузы
Ранее 05.09.2023 20:44 Мск Участники СВО и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов

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