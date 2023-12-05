05 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России могут поднять размер страхового возмещения по депозитам до 3 млн рублей

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение кабмина проект закона об увеличении предельного размера страхового возмещения по банковским депозитам.

Предлагается поднять этот предел с 1,4 млн до 3 млн руб. Депутат предложил установить, что возмещение по вкладу, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 3 млн руб.

Нилов сослался на данные Росстата, согласно которым инфляция за прошедший семилетний период составила 68,16%, а антироссийские санкции "оказали существенное влияние как на инфляционные ожидания, так и на темпы роста отечественной экономики и стабильность финансовой системы". Это привело к снижению доверия к финансовым институтам. Опасения россиян, что банковские депозиты могут быть арестованы или заморожены, привело к тому, что в феврале и начале марта 2022 года граждане стали массово снимать деньги со своих счетов.

Парламентарий отметил, что повышение размера страхового возмещения будет способствовать укреплению доверия населения к банковской системе, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что российские власти рассчитывают за три года получить 312 млрд руб. с налога на проценты по банковским депозитам граждан. Сборы коснутся 3% вкладов.

Теги: депозиты, вклады, банки


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Ранее 21.11.2023 03:01 Мск Вклады от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты
Ранее 12.10.2023 06:12 Мск Российские власти хотят получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей

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