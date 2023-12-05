Явлинский объяснил, почему предложил стать посредником в переговорах по Украине

Основатель политической партии "Яблоко" Григорий Явлинский рассказал, почему предлагал во время разговора с президентом Владимиром Путиным свою кандидатуру в качестве переговорщика между Россией и Украиной.

Он напомнил, что был посредником в Чечне, а также на Дубровке. "Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов", — сказал политик.

Политик отметил, на встрече с главой государства приводил аргументы за скорейшее прекращение огня: "Я излагал аргументы, а президент ничего не ответил на них. Вопрос остался открытым. Но президент очень серьезные уточняющие вопросы задавал. Это был глубокий и долгий разговор".

Как считает Явлинский, главное — прекращение огня, а дальше будут долгие переговоры, которые "будут срываться, будут начинаться вновь, возникнет множество технических вопросов: разведение войск, демаркационная линия, кто будет за этим наблюдать, будут ли там международные силы".

Как указал политик, в конфликте виноваты все, в том числе западные страны. При этом Явлинский подчеркивает, что для него Россия и Украина, как правая и левая рука. Основатель "Яблока" напомнил, что родился во Львове, где и сейчас живет его брат, сообщает РБК.

Явлинский в конце октября провел серьезный разговор с главой государства Владимиром Путиным. По его словам, речь шла о ситуации на Украине.