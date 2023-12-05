05 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума рассмотрит законопроекты о запрете "наливаек"

Депутаты Госдумы России рассмотрят в первом чтении проект закона, который позволит, в случае его принятия, предоставлять регионам право запрещать розничную продажу пива и некоторых других слабоалкогольных напитков в "наливайках".

Как следует из пояснительной записке к документу, субъекты получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в "наливайках". Также могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Ранее стало известно, что в России могут наделить субъекты правом запрещать продажу алкоголя ночью в "наливайках". Такой проект закона подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов по итогам недавнего поручения спикера Думы Вячеслава Володина.

Обсуждение депутатами Госдумы новых ограничений на продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах встревожило бизнес.

Теги: Госдума, законопроекты, алкоголь


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