Путин решит проблемы, связанные с обучением детей трудовых мигрантов в школах

Российский лидер Владимир Путин обещал дать поручение о подготовке предложения, как решать проблему с учебой детей трудовых мигрантов в школах.

Как считает президент, это не должно приводить к ухудшению качества образования остальных учеников. "Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует", - сказал Путин. По его словам, один из способов - "делать отдельные группы" для детей мигрантов.

Как заявила уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Смороды, у учителей нет компетенций в преподавании в школе русского языка как иностранного, нет соответствующих учебных пособий, а федеральные государственные образовательные программы по этому направлению не предусмотрены. Это значит, все проблемы культурной и языковой адаптации детей лежат на педагогах и школах, сообщает ТАСС.

Напомним, количество детей мигрантов, обучающихся в школах Свердловской области, значительно выросло. Уже сейчас в ряде учебных заведений Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского количество учеников-иностранцев достигает, а иногда и превышает, 50%.