05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В США заявил, что ресурсы на поставку оружия Киеву закончатся к концу 2023 года

Ресурсы на поставку оружия и военной техники Киеву у администрации Соединенных Штатов закончатся к концу 2023 года.

Как заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, это случится без дополнительных ассигнований со стороны американского Конгресса. Он также отметил, что направляемая Украине помощь укрепила американский военно-промышленный комплекс, привела к запуску и расширению производственных линий, сообщает ТАСС.

В Белом доме хотят, чтобы конгрессмены одобрили пакет чрезвычайного финансирования, который превышает $61 млрд. Его предполагается увязать с финансированием безопасности на границе с Мексикой.

Ранее сообщалось, что у Минобороны США кончаются деньги на оружие для Украины.

Теги: США, Украина, оружие, спецоперация


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Ранее 17.11.2023 16:06 Мск WSJ: У Пентагона кончаются деньги на оружие для Киева

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