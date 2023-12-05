Путин: Новые регионы - часть "большой России"

Российский президент Владимир Путин призвал не делать лишних различий между новыми и остальными регионами РФ.

Его заявление прозвучало на встрече с членами Совета по правам человека. Глава государства отреагировал на реплику, что медицинское сообщество поддерживает главу государства "и в "большой России", и в Донбассе, и в Новороссии".

"Коллеги уже делали оговорки, что и Новороссия, и Донбасс - это часть "большой России", - указал Путин, предложив членам СПЧ обсудить, что еще необходимо сделать в новых регионах.

"И прошу вас открыто, подробно рассказать о проблемах, которые требуют дополнительных решений", - отметил президент, сообщает ТАСС.