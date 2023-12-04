04 Декабря 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Комплекс мер борьбы с непарным шелкопрядом разработали во Владимирской области

4 декабря на оперативном совещании, которое провёл в Правительстве Владимирской области Губернатор Александр Авдеев, обсудили тему предстоящей в 2024 году борьбы с вредным насекомым – непарным шелкопрядом. 

«Значительный рост популяции непарного шелкопряда произошёл летом этого года преимущественно на землях национального парка «Мещёра» и лесничеств в Гусь-Хрустальном районе. Это было связано отчасти с увеличением присутствия насекомого в соседних, граничащих с нами регионах. И хотя непарный шелкопряд является традиционной частью экосистемы Владимирской области, всё же он доставил много неудобств местным жителям и нанёс ущерб лесному фонду. Площадь очага заражения составила 20,9 тыс. га», – напомнил министр лесного хозяйства Евгений Малышев.

(2023)|Фото: avo.ru

Он сообщил, что для борьбы с ростом популяции непарного шелкопряда в области разрабатывается комплекс мер на ближайшую перспективу. В Министерстве лесного хозяйства завершается подготовка необходимой документации для проведения наземной обработки лесов и земель. Скорее всего, она пройдёт в мае 2024 года, когда специалисты назовут наиболее благоприятное время в борьбе с насекомым. Подготовлено обоснование проведения мероприятий по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда с применением биологического препарата Лепидоцид СК наземным способом в насаждениях Гусевского лесничества. Мероприятия включены в план работ, финансирование предусмотрено в размере 8,7 млн рублей. В настоящее время обоснование направлено на рассмотрение в Федеральное агентство лесного хозяйства, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Окончательное решение о необходимости обработки будет дано после проведения контрольного обследования в очаге непарного шелкопряда весной будущего года, будет определена жизнеспособность популяции. Кроме этого, на площади порядка 17,3 тысячи га, где невозможно провести обработку из-за отсутствия проездных дорог в весенний период в лесах, заболоченной местности, очаги непарного шелкопряда будут находиться под наблюдением. Мониторинг за санитарным состоянием лесных насаждений на землях лесного фонда будет проводиться регулярно», – резюмировал Евгений Малышев.

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«Мы помним, насколько неприятной была ситуация с насекомым летом. Понимая беспокойство людей, а также то, в каких масштабах проходило объедание листвы деревьев, считаю, что все необходимые меры для борьбы с вредителем нужно принимать. Нужно помочь жителям оградить их посадки на участках, держать вопрос на контроле», – поставил задачу Александр Авдеев.

Теги: борьба с непарным шелкопрядом, александр авдеев, лесное хозяйство


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