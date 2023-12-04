Игорь Бабушкин проверил строительство детсадов и школ в Астрахани

Два детских сада и школу строят в микрорайоне Бабаевский, еще одну СОШ - в микрорайоне «Западный-2». Учреждения возводят в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».

Детский сад на улице Бульварная рассчитан на 140 мест. Готовность – 93%. Строители завершили внутреннюю отделку, устанавливают кухонное оборудование и благоустраивают территорию. С предыдущим подрядчиком контракт был разорван из-за срыва сроков строительства. Планируется, что объект сдадут до конца 2023 года. После чего его будут готовить к вводу в эксплуатацию.

Еще один садик на 330 детей строят по адресу ул. 8-Железнодорожная. Его готовность - 46%. Рабочие завершили установку стеновых панелей, сейчас монтируют внутренние инженерные сети, занимаются черновыми отделочными работами, а также укладывают кровлю. Подрядная организация отстает по срокам сдачи. Управление по капитальному строительству администрации Астрахани обратилось в суд для взыскания штрафов за неустойку. Общая сумма более 2 млн рублей.

На завершающем этапе возведение школы в микрорайоне «Западный-2» по адресу пер. Грановский, 59е. Учебное заведение рассчитано на 1000 мест. На стройке трудятся ежедневно до 150 сотрудников. Сейчас они занимаются отделочной работой, проводят внутренние и наружные инженерные сети, водоснабжение и отопление, благоустраивают территорию. Строительная готовность – 80%.

«Все объекты важно сдать в срок. Необходимо контролировать подрядные организации, недобросовестные – наказывать. Новые детсады и школы помогут нам сократить очереди в дошкольные учреждения и отказаться от второй смены», - подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.