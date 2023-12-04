Почему возникают постоянные ссоры с женой и как грамотно выходить из конфликтных ситуаций

Ссоры считаются естественным процессом, который возникает при общении между собой людей. Они оказывают определённое влияние на становление межличностных отношений. Это возможность выплеснуть накопившиеся негативные эмоции. Часто в ходе словесных противостояний между мужчиной и женщиной утрясаются спорные моменты. Из-за них отношения не получают дальнейшего развития. Как понять, почему происходят постоянные ссоры с женой. Какие действия предпринять, чтобы сохранить брак.

Важно быть осведомлённым об истинных причинах ссор

Супруги, которые живут под одной крышей, с лёгкостью находят ряд поводов высказать упрёки, повысить голос друг на друга, прибегнуть к оскорблениям. Женщины высказывают недовольство из-за разбросанных по дому вещей, особенно носков, небольшой заработной платы, отсутствия помощи с ребёнком, решением бытовых проблем и т. п. Но это всё надуманные поводы. Истинные причины можно узнать только в ходе разговора по душам.

Мужчины более прямолинейны. Если мужья закатывают скандалы по поводу того, что жёны надевают короткие юбки, то это проявление ревности. У женщин, наоборот, возникает раздражительность по поводам, которые мало их заботят. Представителям сильного пола необходимо задавать своим вторым половинкам вопрос о том, что на самом деле их беспокоит. Подтолкнуть любимых высказать свои настоящие претензии. Неразрешенность, невыясненность причин несут для семейных отношений серьёзную угрозу.

Появление ребёнка в семье - непростое испытание для многих супружеских пар

Дети - цветы жизни. Их появление с нетерпением ждут супруги. Но такой этап на жизненном пути будет сопровождаться новыми конфликтными ситуациями, которые важно успешно разрешать, иначе существование брака окажется под угрозой.

С появлением крохи у обоих появляются новые обязанности, роли перераспределяются, возникает целый ряд новых трат и забот. Свободного времени становится меньше. Период не сравнить с тем, когда можно было подолгу зависать на сайтах знакомств в поисках той самой единственной для построения счастливой семьи.

Мужчина, который стал папой, выполняет роль основного добытчика в семье. От женщины требуется быть заботливой мамой и домохозяйкой. Уклад жизни семьи меняется, что выступает корнем всех ссор.

Негативное влияние на взаимоотношения оказывает постоянное накапливание усталости, раздражения, беспокойства по поводу здоровья новорожденного. Ссоры неизбежны.

Как свести к минимуму негатив? Универсальный совет от психологов: стоит быть более терпимыми друг к другу. Непросто обоим. В этот сложный период, когда родился ребёнок, не обойтись без взаимовыручки. Необходимо, чтобы забота о малыше сплачивала супругов. Стоит понимать, что муж с женой в такой ситуации по одну сторону баррикады, так что конфликтовать не нужно, а чаще идти на уступки.

Накалить обстановку способна активная поддержка со стороны бабушек. Супружеской паре лучше обходиться своими силами.

Как наладить отношения

Из-за конфликтов отношения заходят в тупик. Стоит разобраться, что делать со скандалами и взаимными обидами.

Бороться за семью в одиночку сложно, нужно вместе искать решения для устранения возникших трудностей в отношениях. Рекомендуется придерживаться следующих правил:

- искренне уважать партнёра и с пониманием относиться к нему;

- обнулять счётчики обид;

- извиняться в случае своей неправоты и понимать, что это не есть проявление слабости, а разумный поступок уверенной в себе личности.

Супружеской паре следует идти на компромиссы, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.