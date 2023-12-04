Между Зеленским и Залужным растет напряжение - СМИ

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и командующим ВСУ Валерием Залужным растет напряжение, сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источник в окружении командующего ВСУ

По информации инсайдеров, глава государства поделил ВСУ на "хорошие/успешные" и "плохие" войска. Он активно общается напрямую с начальниками первой группы и может игнорировать вторых, в число которых попал и Залужный.

Якобы, иногда Залужный узнает о решениях, принятых в "обход" него Зеленским, от своих подчиненных. Это демотивирует главкома, вредит субординации и мешает управлять войсками в целом, отмечает источник издания. В качестве примера он приводит ситуацию с увольнением всех военных комиссаров. Залужный узнал об этом весьма популистском решении Зеленского "по факту" и тут же обратил внимание на проблемы с мобилизацией по итогам "антикоррупционной кампании".