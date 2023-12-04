В уральском поселке при раскопке могилы нашли три безымянных трупа

В свердловском поселке Шаля проводится проверка по факту обнаружения трех безымянных трупов на кладбище. История не кажется странной, пока речь не заходит о том, что найдены они были случайно - при раскопке могилы для предстоящих похорон.

Как сообщил Накануне.RU источник в правоохранительных органах, похоронщики вырыли несколько тел, которые уже были анатомированы, после чего закопали обратно. Сейчас в следственном отделе региона проводится проверка. Предварительно, инцидент не имеет криминального характера.

Согласно публикациям в СМИ, инцидент произошел еще в феврале 2022 года. Тогда похоронщики обратились в полицию, однако подполковник - некий Юрий Д. якобы приказал углубить яму и закопать найденные трупы. Тело женщины на предстоящих похоронах якобы было решено погрузить сверху.

Вскрылась ситуация, когда бывший участковый якобы решил обратить в СКР с жалобой на начальство: превышение полномочий и сокрытие преступлений. Согласно информации источников СМИ, проверка проводится по статье 105 УК РФ "Убийство".