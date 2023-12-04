В Тюмени на курсе военной подготовки дети тренируются под песню Шамана "Я русский"

В Тюмени на курсе военной подготовки в центре военно-патриотического воспитания "Ратник" дети тренируются под песню Шамана "Я русский", сообщает NEFT со ссылкой на организатора курсов и тренера Сергея Алексеева.

По его словам, песня заряжает детей нужным духом и мотивацией. Тренер включает песню детям во время разминки, а также во время практических занятий по направлению.

"Практически на каждой нашей тренировке по практической стрельбе из пневматического пистолета ребята поют данную песню. Я естественно включаю ее им на тренировках. Вдохновляет. Дети раньше просто ее слушали, а теперь начали подпевать сами. И даже когда ездят на мероприятия и экскурсии, поют ее вместе. Радует, что у детей такой дух, и что они любят такую музыку", — сообщил он.

На курсах в центре "Ратник" дети и подростки обучаются навыкам военных: стрельбе, управлению беспилотниками, физической подготовке.