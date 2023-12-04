Ким Чен Ын призвал кореянок больше рожать "во имя партии"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал кореянок активнее рожать "во имя партии". На пятом Национальном собрании матерей он выразил обеспокоенность падением рождаемости в стране.

Ким Чен Ын не связывает проблему с экономической ситуацией – по его мнению, демографический спад обусловлен "растущим антисоциалистическим поведением".

Глава Северной Кореи предложил "обсудить задачи и способы обеспечения того, чтобы матери несли ответственность и исполняли роль, взятые на себя перед обществом и семьей". Также он поблагодарил "героинь, родивших много детей, и представителей профсоюза женщин Пхеньяна, которые заботятся о сиротах", передает радио "Говорит Москва".