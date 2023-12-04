МИД: Москва не получала от Таллина информации о возможном закрытии границ

Россия не получала от Эстонии никаких официальных заявлений о закрытии границы, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Пока никаких официальных не было с эстонской стороны заявлений [о закрытии границы]. По крайней мере, мы ничего не получали", - цитирует дипломата ТАСС.

3 декабря сообщалось, что эстонские пограничники начали выдавать предупредительные листовки следующим в Россию гражданам, в которых говорится о возможном закрытии российско-эстонской границы и проблемах при возвращении домой.с

В департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии заявили, что в последнее время стали фиксировать группы иностранцев на границе с Россией, которые не имеют права въезда в ЕС. В погранслужбе предупредили, что эстонское правительство могут вынудить последовать примеру Финляндии и закрыть КПП.