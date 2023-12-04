СКР: В сгоревшей "деревяшке" в Березово погибла женщина

Вчерашний пожар в многоквартирном деревянном жилом доме в Березово на ул. Астраханцева не обошелся без жертв, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным ведомства, после тушения огня, в одной из квартир было обнаружено тело женщины, проживающей в этом доме. Есть и другие пострадавшие, информация о них уточняется. По факту смерти югорчанки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты СКР продолжают работу на месте происшествия.

О пожаре стало известно накануне. Известно, что в доме проживали 17 человек, в том числе двое детей. Сообщалось, что пострадали три человека - они обратились за помощью медиков, но от госпитализации отказались. О погибших ничего не говорилось.

По данным администрации Березовского района, двое погорельцев размещены в ПВР. Остальные - у родственников.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в деревянном жилом доме на улице Астраханцева поступило в 08.20. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение первого подъезда с переходом огня на кровлю. В 11.27 открытое горение ликвидировано на площади 400 "квадратов".

На месте пожара работали 25 человек личного состава, 10 единиц техники "Центроспас-Югория". Причина возгорания устанавливается органами дознания.