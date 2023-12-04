Прокурор просит 12 лет колонии для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

Прокурор запросил 12 лет лишения свободы для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Также обвинение предлагает запретить подсудимому занимать госдолжности на три года и оштрафовать его более чем на 48 млн руб. (с учетом вынесенного в 2018-м году приговора).

Новое уголовное дело в отношение Белых было возбуждено в 2021-м году по ч. 3 ст. 285 УК РФ, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностными полномочиями).

По версии следствия, Белых, будучи губернатором, "в целях создания для населения региона и руководства государства видимости того, что им в ходе служебной деятельности на посту главы региона в кратчайшие сроки достигнуты высокие результаты в обеспечении работников организаций бюджетной сферы служебным жильем, пользуясь авторитетом занимаемой должности, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (ОАО "КРИК") средств бюджета Кировской области в сумме 448 млн руб. якобы для приобретения и строительства специализированного жилищного фонда".

Обвинитель заявил, что в реальности купленное и построенное жилье не стало служебным и стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Губернатор, по версии следствия и прокуратуры, "обеспечил совершение крупной сделки – заключения договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 млн руб., а после организовал распределение этих денежных средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения, не связанным с уставными целями деятельности акционерного общества".

В 2018-м году Белых приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима со штрафом по делу о взяточничестве. Задержали главу региона в 2016-м: в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых 100 тыс. евро. За время следствия и отбывания срока у экс-губернатора было обнаружено заболевание мозга, а еще он женился.