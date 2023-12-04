"Гортранс" продолжит обслуживать маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге

В администрации Екатеринбурга подвели итоги конкурса на обслуживание маршрутов общественного транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, ЕМУП "Городской транспорт" традиционно будет обслуживать все 23 трамвайных и 15 троллейбусных маршрутов. Кроме этого, за "Гортрансом" закреплены 32 городских автобусных маршрута из 69.

Как уточнили в администрации, предприятие стало единственным, кто заявился на конкурс.

Ранее сообщалось, что налоговая наложила арест на счета екатеринбургского "Гортранса", из-за чего учреждение не сможет самостоятельно закупить бензин. Позже депутат городской думы Антон Швалев рассказал, что "Гортранс" договорился с поставщиком топлива о постоплате.

На ситуацию в Екатеринбурге обратили внимание в Госдуме РФ: там предложили сделать общественный транспорт "неотключаемым". Впоследствии городские власти пообещали выделить ЕМУП "Гортранс" субсидию на погашение кредиторской задолженности.