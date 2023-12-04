04 Декабря 2023
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Фото: скриншот видео //vk.com/novosti_ugra

В Нефтеюганском районе сгорел автобус

Прокуратура Югры проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Видео инцидента опубликовано сегодня в местных социальных сетях.

"По поручению прокуратуры округа Нефтеюганской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания пассажирского автобуса, произошедшего 4 декабря 2023 г. в поселке Сингапай Нефтеюганского района. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров, технического состояния транспортного средства, условий его эксплуатации", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в автобусе загорелся мотор на остановке НЮРЭС. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение моторного отсека. Пожарные быстро потушили возгорание.

Пострадавших нет - все пассажиры успели выйти.

Теги: автобус, пожар, проверка


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