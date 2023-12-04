Власти Якутии не будут принимать письма с домена gmail

Власти Якутии с 6 декабря перестанут принимать электронные сообщения с иностранных доменов, в том числе таких популярных как gmail, которые есть у многих россиян (почта Google). Также под запрет попадут proton, onionmail, megamail, hotmail, передает РБК. Письма с этих доменов не будут приниматься на почтовые адреса sakha.gov.ru, adm.sakha.gov.ru и gov14.ru.

Свое решение власти объясняют тем, что получали "заведомо ложные письменные сообщения с экстремистским содержанием (о готовящихся актах терроризма и др.)" с аккаунтов этих доменов. Кроме того, по мнению властей, это поможет устранить "обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений в отношении органов государственной власти Республики Саха".