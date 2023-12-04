Белый дом: Средства на Украину закончатся до конца года

Белый дом сообщил Конгрессу, что к концу календарного года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине, сообщает Bloomberg.

"У нас сейчас нет денег и почти нет времени", — говорится в письме представительницы Белого дома.

Агентство отмечает, что голосование в сенате по вопросу финансирования Украины состоится не раньше 11 декабря, а 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.

Ранее The Wall Street Journal отмечало, что необходимость помогать Израилю может стать "похоронным звоном" для Украины.

В ноябре издание писало, что у Минобороны США кончаются деньги на оружие для Украины. Отмечалось, что у Пентагона остается около пяти миллиардов долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Киеву. Другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии, сократился до 1,1 миллиарда долларов, это означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться,