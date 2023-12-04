04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга отдадут автосалон на Восточной под "уральскую реновацию"

Территорию на Восточной, где располагается крупный автосалон "Тойота Центр Екатеринбург Север", собираются отдать под комплексное развитие территории. Соответствующее постановление опубликовано на областном портале правовой информации.

Согласно документу, под "уральскую реновацию", как ее прозвали екатеринбуржцы, попадает сразу десять земельных участков по улице Восточная, 1. Помимо автосалона там находятся блочно-модульная подстанция и газопровод высокого давления и несколько сооружений коммунального хозяйства.

Напомним, что в августе был дан старт первому в Свердловской области проекту комплексного развития нежилой территории. Проект реализовывается в районе улицы Азина на месте бывшего завода Danone. Согласно нему, екатеринбуржцы получат современное жилье, комфортную городскую среду и новые рабочие места.

Теги: автосалон, Екатеринбург, КРТ, реновация


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