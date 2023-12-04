В Перми установят памятник участникам специальной военной операции

В Перми в сквере у Дома чекистов на ул. Сибирской, 32 установят памятник участникам специальной военной операции (СВО). Информация об этом опубликована на странице пермского филиала фонда "Защитники Отчества", передает корреспондент Накануне.RU.

Площадка будущего памятника одобрена краевыми и городскими властями. В настоящий момент проходит конкурс среди архитекторов на лучший проект памятника.

Руководитель пермского филиала фонда "Защитники Отечества" Константин Строгий сообщил, что поддерживает эту инициативу.

"Сохранение памяти бойцов, геройски выполнивших свой долг по защите Родины — одна из задач нашего фонда", — заявил он.

На строительство памятника будут направлены средства в размере 18,6 млн руб.