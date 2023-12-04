04 Декабря 2023
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Образование Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Лучшие IT-проекты студентов определили в ходе конкурса «Менторская гостиная» во Владимирской области

Подведены итоги конкурса «Менторская гостиная», организованного Центром опережающей профессиональной подготовки и Министерством образования и молодёжной политики Владимирской области. Состязания проходили в рамках регионального форума «Время IT», сообщает пресс-служба Правительства региона.

Студенты колледжей, ВлГУ и Владимирского филиала РАНХиГС представили свои идеи в сфере информационных технологий. В их числе – проекты голосовых помощников, многофункциональные квадрокоптеры, сервисы для развития внутреннего туризма, агрегаторы предложений по доставке готовой еды, платформы дистанционного образования. В роли опытных менторов для начинающих специалистов в сфере IT выступили представители крупных компаний региона.

урфу, нанолаборатория, исследование, компьютер(2012)|Фото:Накануне.RU

Первое место в конкурсе «Менторская гостиная» заняла команда Социально-гуманитарного колледжа г.Покрова с проектом информационно-кинетических моделей для нормализации визуала и базового обучения удалённо на базе конструктора-песочницы.

Второе место эксперты отдали команде Высшей государственной инженерно-технической школы им. Д.К. Советкина (так теперь называется Владимирский авиамеханический колледж), разработавшей проект мобильного приложения для отслеживания парковочных мест.

Третье место жюри присудило команде Владимирского филиала РАНХиГС. Ребята представили просветительский проект, посвящённый вопросам безопасного передвижения детей в городах области.

«Очень много стоящих проектов. У таких конкурсов всегда есть огромный плюс: полёт фантазии молодёжи ещё не ограничен багажом знаний о нормативных, технологических и прочих реалиях. Рождаются нестандартные подходы, которые порой приводят к потрясающим открытиям», – отметил региональный координатор проекта «Цифровая Россия», генеральный директор компании «Элрос» Максим Байрак.

Победители и призёры конкурса получили подарки от компаний-партнёров «Элрос», «Сбербанк», «Ред Софт», Информационного центра по атомной энергии г.Владимира (Росатом).

Теги: IT-проекты, форум Время IT, студенты колледжа


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