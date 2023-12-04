04 Декабря 2023
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Образование Владимирская область
Фото: Накануне.RU

На профориентационном форуме «Время IT» во Владимирской области наградили победителей конкурса «Моя цифровая школа»

Во Владимирской области завершился конкурс «Моя цифровая школа», организованный в рамках региональных мероприятий Года педагога и наставника. Победителей и призёров соревнования наградил заместитель Губернатора Владимир Куимов в ходе закрытия профориентационного форума «Время IT».

Конкурс «Моя цифровая школа» направлен на создание условий, стимулирующих развитие цифровой образовательной среды, использование федеральных и региональных цифровых инструментов и сервисов в обучении, самореализацию педагогов и учащихся, выявление и распространение цифровых инноваций в сфере образования. Он проводился по трём направлениям и восьми номинациям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области.

Клавиатура(2023)|Фото: Накануне.RU

По направлению «Коммуникация в моей цифровой школе» в номинации «Лучшая модель коммуникационного взаимодействия в школе» победителями стали средняя общеобразовательная школа №2 ЗАТО г.Радужный и Ставровская СОШ Собинского района.

В номинации «Лучшая практика информационного сопровождения внедрения ИКОП «Сферум» победила Курловская основная общеобразовательная школа Гусь-Хрустального района. Призёром в этой номинации признана СОШ №2 г.Петушки.

В номинации «Лучшее онлайн-мероприятие в ИКОП «Сферум» победила СОШ №24 г. Ковров, призёрами стали СОШ №4 о.Муром и СОШ №23 г.Ковров.

По направлению «Цифровой образовательный контент в моей школе» в номинации «Лучший урок с ресурсами ФГИС «Моя школа» победу одержала Шевинская основная общеобразовательная школа Ковровского района. Призёрами стали Осиповская СОШ Ковровского района и СОШ №16 о.Муром.

В номинации «Лучший дистанционный курс» лучшей признана Бавленская СОШ Кольчугинского района. Призёрами стали СОШ №36 п.Балакирево Александровского района и СОШ №4 г.Гусь-Хрустальный.

В номинации «Лучший цифровой урок» победила СОШ №3 о.Муром, призёром признана Ковардицкая СОШ Муромского района.

По направлению «Презентация моей цифровой школы» в номинации «Лучшая презентация цифровой школы» победителем стала СОШ №1 г.Лакинска, призёрами – СОШ №1 г.Собинки и СОШ №49 г.Владимира.

В номинации «Лучшее цифровое образовательное пространство» победителем стала Вяткинская СОШ Судогодского района. Призёрами – Лицей №1 о.Муром и СОШ №1 г.Камешково.
Помимо дипломов победители получили сертификат на интерактивную панель и 10 ноутбуков, а призёры – сертификат на 10 ноутбуков. Кроме того, руководитель учебно-проектного направления Компании VK Дарья Куимчиде вручила ценные подарки от компании «Сферум» лучшим конкурсантам направления «Коммуникация в моей цифровой школе».

Теги: моя цифровая школа, профориентация, Время IT


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