Адвокат Блиновской опровергла информацию о погашении задолженности на 1,4 млрд рублей

Адвокат блогера Елены Блиновской опровергла сведения о погашении налоговой задолженности на 1,4 млрд рублей.

"Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось", - заявила РИА Новости адвокат блогера Наталия Сальникова.

"У Елены нет возможности погасить такую сумму", - добавила она.

На прошлой неделе телеграм-канал Shot сообщил, что ФНС выставила создательнице "Марафона желаний" долг в размере 1 402 202 042 рубля. Отмечалось, что Блиновская оплатила лишь 55 млн — 3% от новой суммы долга. Сегодня в СМИ появилась информация, что блогерша якобы решила вопрос с долгом налоговой за несколько дней.

Напомним, изначально Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн и в легализации 43 млн рублей.