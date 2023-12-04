04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

ФАС проверит власти регионов, где частные клиники добровольно отказались от абортов

Федеральная антимонопольная служба России проверит действия министерств здравоохранения Татарстана и Крыма, где частные клиники, якобы, в добровольном порядке перестали проводить прерывание беременности по желанию пациенток.

О таких решениях клиник регионов местные минздравы с гордостью сообщили несколько недель назад на фоне развернувшейся в обществе дискуссии об абортах и демографической ситуации, на улучшение которой запрет прерывания беременности, по версии ряда деятелей, может повлиять.

ФАС в демографию вмешиваться не стала, а вот признаки давления властей на частный бизнес усмотрела. Telegram-канал "Кровавая барыня" опубликовал сканы запроса объяснений за подписью замглавы службы Геннадия Магазинова.

В запросе региональным ведомствам предлагают в недельный срок объяснить, на каком основании частные клиники после получения "обращения" перестали оказывать услуги населению.

"…Минздрав Республики Крым вышел с данным предложением к частным медицинским организациям в рамках проведения заседания круглого стола "Профилактика абортов – медицинский аспект повышения рождаемости", - говорится в запросе. Там же указываются статьи, запрещающие ограничение конкуренции со стороны властей.

Напомним, сообщалось об отказе от абортов частных клиник, тогда как об отказе от таких услуг (в том числе и на платной основе) в государственных клиниках ничего не известно.

Теги: ФАС, проверка, аборты, частная клиника


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